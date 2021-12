Adolescente morre afogado em rio de Eunápolis após escorregar em pedra

Um adolescente de 15 anos morreu afogado nesta quinta-feira, 3, em um rio de Eunápolis, no Sul do estado. Jérmeson Santos Gomes estava com amis cinco amigos no Rio do Peixe, quando escorregou de uma pedra, caiu na água e bateu a cabeça em um galho de árvore.

O jovem foi levado pela correnteza desacordado e foi resgatado cerca de 15 minutos depois pelos colegas, que tentaram animá-lo enquanto aguardavam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ele não resistiu.

Segundo informações da família, Jérmeson fazia parte do Grupo de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, assim como os amigos. Entretanto, eles foram ao rio por conta própria.

O corpo do adolescente será sepultado às 11h desta sexta, no Cemitério Jardim da Saudade, em Eunápolis.

