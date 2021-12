Adolescente morre afogado em açude em Santaluz

Um adolescente de 12 anos morreu afogado em um açude no povoado de Rose, que fica localizado no município de Santaluz (a 273 quilômetros de Salvador). O caso ocorreu no final da tarde desta segunda-feira, 21.

Segundo informações do site Calila Noticias, Launderson Cunha de Oliveira, 12 anos, saiu de casa para tomar banho com outras crianças sem que os seus pais soubessem.

Após perceberem que o garoto havia sumido no açude, as outras crianças começaram a gritar pedindo socorro. Populares acharam o menino afogado em cerca de dois metros de profundidade.

A Polícia Militar foi chamada e acionou uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha para realizar perícia e remover o corpo.

