Adolescente mata outro após briga por causa porção de farofa

Um adolescente de apenas 13 anos, é suspeito de matar outro de 15, com facadas no pescoço, em Barreiras (distante 861 km de Salvador).

Segundo informações do Blog Braga, o crime aconteceu na tarde desta sexta-feira, 1º, na localidade de Nova Conquista, e teria sido motivado por uma briga devido a uma porção de farofa. Os dois estavam desacompanhados.

O adolescente de 15 anos ainda tentou se defender do ataque e buscar ajuda, porém, como estva gravemente ferido, acabou caindo próximo ao local onde foi esfaqueado. O garoto de 13 anos fugiu.

Não há informações sobre o parentesco ou relação dos dois jovens. A polícia civil investiga o caso. A equipe de reportagem do Portal A TARDE não conseguiu contato com a polícia do município.

