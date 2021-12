Adolescente mata mãe e ateia fogo no pai e na madrasta

Uma adolescente de 14 anos é suspeita de ter matado a mãe e ateado fogo no pai e na madrasta no município de Jussiape, na região da Chapada Diamantina. De acordo com o site Brumado Agora, a menina teria ateado fogo em Pedro Paulo Souza e Taís Novais Santos, quando eles estavam dormindo.

Em seguida, ela fugiu do local em direção a um matagal. A mãe teria ido atrás da filha e as duas acabaram entrando em luta corporal. A adolescente, então, apedrejou a mãe, que não resistiu aos ferimentos.

A polícia foi acionada e encontrou o corpo de Adriana Santos Almeida no matagal. Em seguida, a menina foi apreendida. Há informações de que ela sofre de problemas psicológicos e depressão.

Pedro Paulo e Taís foram socorridos e ele foi transferido para um hospital de Vitória da Conquista em estado grave.

