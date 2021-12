Adolescente mata homem por dívida de droga em Retirolândia

Um adolescente de 17 anos matou Maurício Cordeiro Nascimento, de 26 anos, na madrugada deste sábado, 1º, no meio de uma festa de São Pedro, que acontecia no município de Retirolândia (a 237 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu por volta de 1h. As informações são do blog Notícias de Santa Luz.

O jovem confessou ter matado Maurício em decorrência de uma dívida de drogas. A vítima foi atingida por seis tiros de um revólver calibre 32. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais militares, após ouvir os disparos, realizou buscas na localidade e conseguiu apreender o jovem, ainda na festa. O adolescente foi encaminhado para a delegacia de polícia do município, onde está à disposição da Justiça.

adblock ativo