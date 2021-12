Adolescente flagrado por câmeras em assalto é apreendido

Um adolescente de 14 anos, suspeito de envolvimento em assaltos a estabelecimentos comerciais em Santo Antônio de Jesus (distante a 184 km de Salvador) foi apreendido, informou, nesta terça-feira, 26, a Polícia Civil.

O menor assumiu que participou, junto com um comparsa, dos dois assaltos à sorveteria Sakara, nos dias 16 e 21 de novembro. A ação da dupla foi registrada por câmeras de segurança do local [veja vídeo abaixo], o que ajudou a polícia a identificá-los.

O adolescente foi capturado na segunda, 25, no bairro Andaiá, por equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Ele foi flagrado com um revólver calibre 38.

Na delegacia, o adolescente assumiu ter praticado diversos crimes junto com o comparsa, identificado como Ricardo Souza Ribeiro. O menor foi encaminhado ao Ministério Público, onde será submetido a medidas socioeducativas. Já Ricardo está sendo procurado pela equipe da 4ª Coorpin/Santo Antônio de Jesus.

Dois assaltos

A sorveteria, que e fica localizada na Rua Saldanha Marinho, foi assaltada duas vezes pela dupla em cinco dias. Primeiro, as imagens gravadas pelas câmeras do circuito interno de segurança mostram o roubo ocorrido no dia 16. Um dos criminosos aparece com uma camisa branca e o outro, com uma lilás.

Um dos bandidos segura um revólver. Antes de entrar no estabelecimento, ambos cobrem parte do rosto utilizando as camisas que vestem. Eles rendem clientes e roubam objetos pessoas das vítimas. Depois, a dupla se dirige até o caixa, rende as atendentes, que chegam a se arrastar pelo chão, e leva todo o dinheiro.

Já no vídeo gravado dia 21, quando ocorreu o segundo assalto, um dos criminosos aparece de camisa vermelha e outro, de camisa branca. As imagens mostram os dois vasculhando algumas gavetas.

Os funcionários, dessa vez, não aparecem no vídeo. Segundo a polícia, eles foram trancados no banheiro do estabelecimento pelos assaltantes. A polícia também informou que os trabalhadores foram ameaçadas pela dupla, por não conseguirem quebrar o cofre do estabelecimento.

As imagens das câmeras de segurança foram cedidas pela sorveteria para ajudar a polícia a identificar os assaltantes. A quantia levada pelos criminosos nos dois assaltos não foi divulgada. A polícia informou que, apesar da ação da dupla, ninguém ficou ferido.

Assiat ao vídeo que mostra a ação dos criminosos:

Da Redação Adolescente flagrado por câmeras em assalto é apreendido

adblock ativo