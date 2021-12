Adolescente fica preso às ferragens após capotamento

Um adolescente de 15 anos ficou preso nas ferragens, na manhã deste domingo, 3, após o veículo em que estava capotar na rua Guarujá, no bairro Renato Gonçalves, em Barreiras (a 860 km de Salvador).

O pai do adolescente, que dirigia o veículo, conseguiu sair após o acidente. Segundo informações do site Barreiras Notícias, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência retiraram o jovem do carro.

Ele foi imobilizado e encaminhado para um hospital da região. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

adblock ativo