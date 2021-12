Adolescente esfaqueia colega em escola de Cruz das Almas

Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado por um colega de 16 anos em uma escola de Cruz das Almas. O crime acontece nesta quinta-feira, 8, e o agressor alegou que era vítima de bullying por parte da vítima. De acordo com o site Voz da Bahia, a diretora do colégio, Maria Iza, disse que os dois jovens não apresentavam conduta violenta.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O agressor foi encaminhado para a delegacia.

Assessoria de Comunicação da Secretaria da Educação enviou nota sobre o incidente:

"A Diretoria Regional de Educação de Cruz das Almas - Direc 32 - lamenta o ocorrido no Colégio Estadual Luciano Passos, nesta quinta-feira (08/05), envolvendo dois estudantes. Informa que a direção da escola prestou toda a assistência necessária, encaminhando um dos estudantes ao Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus, acompanhado da vice-diretora e familiares. O estudante passou por procedimento cirúrgico e passa bem.

Nesta sexta-feira pela manhã (09/05) foi realizada uma reunião com os professores da unidade escolar e medidas educativas serão adotadas. A direção do colégio também acionou o Conselho Tutelar que está fazendo o acompanhamento do outro estudante envolvido no caso.

