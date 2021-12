Adolescente escapa de afogamento em Prado, mas irmão morre

O adolescente Patrick Santos Souza, que morreu após se afogar em praia no extremo Sul da Bahia, foi enterrado no cemitério municipal de Itamaraju, sua cidade natal. Já o irmão, Pedro Henrique Santos Souza, 12, segue internado, mas não corre risco de morrer. Os dois irmãos se afogaram na praia de Coqueiral, na cidade de Prado, a 804 km de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar do 3º Pelotão do Prado, os irmãos estavam na praia com os familiares e, quando tomavam banho de mar, foram puxados pela correnteza para o alto-mar e se afogaram. Eles foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24 Horas do Prado, mas Patrick estava com muita água nos pulmões, não resistiu e morreu.

A família é da cidade de Itamaraju, a 751 km da capital baiana, e estava em Prado para passar o período de final de ano, durante os festejos do réveillon.

