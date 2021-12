Adolescente é preso e outros três suspeitos de roubo a casa fogem

Um adolescente foi preso, na última sexta-feira, 4, suspeito de participar do roubo a uma residência em Eunápolis (distante 662 km de Salvador). Durante a operação, outros três envolvidos no crime foram localizados, mas conseguiram fugir após confronto com a polícia.

Conforme a Polícia Civil, o crime ocorreu na própria sexta. Os suspeitos invadiram a casa, fizeram cinco reféns e roubaram um carro, além de mais de 70 outros objetos.

Os pertences subtraídos na residência foram localizados em um imóvel, no bairro Aeroporto, onde o carro também foi encontrando. Todo o material será devolvido aos proprietários.

Os suspeitos que conseguiram fugir já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia. O adolescente está à disposição do Ministério Público.

