Adolescente é morto enquanto pilotava moto na Bahia

Um adolescente foi morto na noite desta terça-feira, 31, por volta das 21h30. O crime aconteceu na Estrada Sapirara, zona rural de Porto Seguro (a 710 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Radar 64, o corpo de José Eduardo Oliveira, de 17 anos, foi encontrado com tiros no rosto. Ao lado, foi encontrado um moto modelo CG, vermelha, que era usada pela vítima.

Segundo um policial, em entrevista ao site, a suspeita é que ele tenha sido baleado enquanto conduzia a moto. A polícia da região vai investigar o caso.

