Um adolescente foi morto e 18 integrantes de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas, homicídios, roubos e corrupção de menores foram localizados nesta quarta-feira, 19, durante a operação conjunta ‘Lancôme’, das polícias Civil e Militar, deflagrada nas cidades de Ilhéus e Itabuna, no sul da Bahia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o líder da facção, José Alan Conceição Costa Lemos, conhecido como "Alan Baton", teve o mandado de prisão cumprido dentro do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. Mesmo preso na capital baiana, ele continuava dando ordens para os outros membros da quadrilha.

Operação Lancôme foi realizada nas cidades de Ilhéus e Itabuna

Os envolvidos no esquema criminoso eram investigados há sete meses, pela 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus). Além do líder, outros cinco criminosos, que participavam das decisões do grupo, já estavam em presídios de Ilhéus, Itabuna e Barreiras. São eles: Jorlandio Amaral Feliz, Leandro Santos Lima, Fágner Santana dos Santos, Carlos Alberto Céo dos Santos e Édson Alves dos Santos.

Da Redação | Fotos: Alberto Maraux | SSP-BA Adolescente é morto e 18 suspeitos são presos em operação no sul baiano

A polícia também cumpriu os mandados de prisão de Fábio Ferreira da Silva, Simone Brito da Conceição Gomes, Rafael Santos Brasil, Oziel Santos Menezes, Ilton Goes Santos, Milena Silva de Oliveira Costa, Jéssica Monteiro de Oliveira e "Júnior do Gás".

Adolescente morto

De acordo com a SSP-BA, um adolescente suspeito de diversos homicídios foi morto em confronto com os agentes, durante um dos mandados de busca e apreensão no bairro Conquista, em Ilhéus. Ele foi baleado e chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, porções de maconha e uma quantia em dinheiro. Outro traficante também foi flagrado com drogas no mesmo bairro.

Policiais cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão em Ilhéus e Itabuna

Também foram capturados na operação Alisson do Vilela – alvo da investigação e do cumprimento de busca – e outro comparsa ainda não identificado. Os dois estavam no bairro Vilela e tentaram escapar do cerco, mas foram flagrados com drogas.

Participaram da operação equipes da 6ª e 7ª Coorpin (Itabuna e Ilhéus), do Departamento de Polícia do Interior (Depin), das Rondas Especiais (Rondesp) Sul, das 68ª, 69ª e 70ª CIPMs (Ilhéus) e do Pelotão da Companhia Independente de Polícia Ambiental (CIPA), além do Ministério Público e a 2ª Vara Crime da Comarca de Ilhéus.

