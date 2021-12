Adolescente é morto a tiros na madrugada deste sábado em Camaçari

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros, na madrugada deste sábado, 13, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O corpo da vítima, ainda não identificada pela polícia, foi encontrado na rua Machado de Assis, na localidade Lama Preta.

O crime foi comunicado ao 12° Batalhão da Policia Militar por moradores da região. Ao chegar no local, os militares do grupamento encontraram a vítima já morta. Nenhum suspeito foi localizado.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica e da Polícia Civil foram enviadas ao local para a remoção do corpo e início das investigações. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

adblock ativo