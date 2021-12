Adolescente é morto a tiros em Feira de Santana

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na tarde do sábado, 21, próximo a uma quadra de esportes no bairro do Tomba, em Feira de Santana (distante 110 km de Salvador).

De acordo com o site Acorda Cidade, os disparos foram realizado por três homens que conseguiram fugir por um matagal. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.

O corpo da vítima, identificada como João Victor Silva, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

