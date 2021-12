Adolescente é morta enquanto dormia com namorado em Feira de Santana

A adolescente Isanete de Jesus Santos, 16 anos, foi morta na madrugada desta terça-feira, 19, em uma casa na Rua Flamengo, no bairro Gabriela, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

A garota estava dormindo com o namorado Judinei Santos Santiago, 21 anos, por volta das 4h10, quando um homem invadiu o imóvel e atirou no casal. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local, de acordo com o site Acorda Cidade.

Judnei foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Clériston Andrade.

Em conversa com os policiais, ele informou o nome do suspeito, que não foi divulgado. A polícia investiga o caso.

