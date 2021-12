Adolescente é morta e polícia investiga latrocínio

Adolescente é assassinada e polícia trabalha com hipótese de latrocínio



Latrocínio. Esta é a hipótese da polícia civil como motivação para o assassinato da adolescente Tainara Moreira Azevedo, 15 anos, morta com 3 tiros na cabeça enquanto trabalhava em um salão de beleza localizado no bairro Rua Nova em Feira de Santana. O crime ocorreu na noite de quinta-feira, 14, e o suspeito do crime Georgton Santos da Silva, 21 anos, o Maguila, foi preso em flagrante.

De acordo com informações de moradores do local, a jovem trabalhava como manicure no salão quando foi surpreendida pelo acusado que anunciou o assalto, tomando os telefones celulares da proprietária do estabelecimento. Na saída, ele efetuou os tiros que atingiram a vítima na cabeça.

"Eles estão dizendo que foi assalto, mas tem que ser investigado, porque se ele pegou os telefones porque matou a minha menina? Ela era trabalhadora e não mexia com nada de errado", disse Florisvaldo Alves da Silva Moreira, avô da adolescente.

Inicialmente, houve a informação de que a proprietária do salão, de prenome Débora havia sido baleada, mas a informação não foi confirmada pelos familiares da jovem. Uma vizinha que preferiu o anonimato, disse que a versão de assalto é estranha, uma vez que o assassino chegou dizendo que era para todo mundo sair que ele só queria a vítima. "Ele chegou apressado, atirou e na saída levou os telefones. O que falam é que ele veio vingar a mulher que teria brigado com a vítima", contou.

Maguila foi preso logo após o crime, durante uma blitz da Polícia Militar. Ao ser abordado pelos policiais, ele estava com os celulares e uma quantidade de drogas. No momento em que era revistado, um dos telefones tocou e a pessoa informou que o aparelho tinha sido roubado durante um crime. "Ao irmos até o local, a vítima do roubo reconheceu o aparelho e ele como sendo o autor do crime, mesmo ele negando e alegando que os aparelhos pertenciam a sua genitora", informou o tenente PM Lucas Lee, responsável pela prisão.

Encaminhado para a delegacia, descobriu-se que Maguila havia sido preso por porte ilegal de armas há cerca de 20 dias e havia uma semana que havia deixado o presídio. Ele foi autuado por latrocínio. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), sob a responsabilidade do delegado André Ribeiro. "Inicialmente as informações nos levam a um latrocínio, mas já temos outras versões que serão investigadas", destacou.

O corpo de Tainara foi necropsiado no Departamento de Policia Técnica (DPT) e liberado para sepultamento ocorrido no final da tarde desta sexta no Cemitério São Jorge.

