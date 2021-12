Adolescente é morta asfixiada pelo namorado em Ichu

A adolescente Laiane Araújo dos Santos, 15 anos, foi assassinada por asfixia, na madrugada desta quinta-feira, 30, em Nova Esperança, na zona rural do município de Ichu (a 187 quilômetros de Salvador).

O autor do crime é o namorado da vítima, Roque Mendes da Silva, 27 anos. Ele asfixiou a adolescente, amarrando um pedaço de fio no pescoço, segundo as informações do site Calila Notícias.

Ainda conforme o site, Laiane foi morta quando retornava da casa do namorado para sua casa. Roque teria tirado a vida da menina por não concordar com a ida dela com as irmãs para São Paulo.

O criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) e encaminhado para delegacia da cidade de Serrinha (a 191 quilômetros da capital).

Já o corpo da adolescente foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

