Adolescente e jovem morrem em acidente na BA-052

Robson Alves dos Santos, de 14 anos, e Mateus Barbosa Santos, 18, morreram na manhã desta segunda-feira, 1º, após uma colisão entre veículos na BA-052, no trecho do município de Ipirá (a 202 km de Salvador), centro-norte do estado. O acidente aconteceu por volta das 5h30.

De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas empurravam o carro de passeio, que se encontrava quebrado, quando foram atingidos por um caminhão. Além deles, outras sete pessoas, que estavam nos dois veículos ficaram feridas.

Segundo o site Acorda Cidade, duas vítimas em estado grave foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana. Outras cinco pessoas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipirá.

Os corpos de Robson Alves e Mateus Barbosa seguiram para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itaberaba. O caso é investigado na Delegacia de Ipirá.

