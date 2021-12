Adolescente e jovem apontado como líder de tráfico são mortos no Conde

Um jovem e um adolescente morreram em confronto com a polícia na manhã desta quinta-feira, 17, na Pousada Maresia, no município de Conde (Linha Verde), de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Edivan Oliveira, 18 anos, o 'Bicão', e o adolescente estariam escondidos neste local, ainda segundo a polícia.

De acordo com a SSP, Edivan liderava o tráfico de drogas na região de Barra de Pojuca, em Camaçari. Ele foi apreendido pela primeira vez com 12 anos, quando vendia entorpecentes. O grupo que ele fazia parte é responsável por tráfico, homicídios e roubos.

Policiais da 33ª Delegacia Territorial (DT / Monte Gordo) e das 59ª (Vila de Abrantes) e 53ª (Mata de São João / Praia do Forte) Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs) participaram da ação. De acordo com a polícia, Edivan e o adolescente reagiram e foram baleados. Eles foram socorridos, mas não resistiram.

A polícia apreendeu com eles duas pistolas calibres 40 e 7.65, além de porções de cocaína. "Coincidentemente, a primeira apreensão de Bicão foi registrada por mim, há seis anos. Ele acumulava passagens quando adolescente e foi ficando mais violento com o passar dos anos", disse a titular da delegacia de Monte Gordo, Aymara Bandeira.

