Adolescente é internado após ingerir 14 pedras de crack

Um adolescente de 14 anos foi internado na noite de quarta-feira, 2, após ingerir 14 pedras de crack durante uma abordagem policial no município de Ipiaú (distante a 360 km de Salvador), no sul da Bahia. Uma mulher identificada como Taiara de Jesus, de 25 anos, foi presa.

De acordo com informações do Blog Tom Ribeiro, o adolescente e a jovem foram abordados por uma equipe da Polícia Militar (CIPM/Ipiaú) após denúncias anônimas. Quando percebeu a presença dos policiais, o menor engoliu as drogas e fugiu para a casa de Taiara, onde aconteceu a abordagem.

Foram localizadas cerca de 34 pedras de crack escondidas em uma meia, que estava no quarto da suspeita, e algumas cédulas de dinheiro. As drogas foram encontradas embaladas em papel-alumínio.

O menor precisou ser encaminhado para o Hospital Prado Valadares, em Jequié, onde segue sob observação. Já Taiara de Jesus está detida e à disposição da Justiça. O caso está sendo investigado na Delegacia Territorial (DT) de Ipiaú.

