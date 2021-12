Adolescente é flagrado viajando em para-choque de caminhão

Um adolescente de 16 anos foi flagrado por policiais rodoviários federais na manhã desta terça-feira, 25, viajando pendurado no para-choque de um caminhão na BR-101, trecho entre as cidades de Itabela e Eunápolis.

Segundo a PRF, o jovem teria iniciado o percurso em Guaratinga e seguia para Eunápolis, distante a cerca de 50 km. Os agentes informaram que o garoto apresentava sinais de confusão mental e disse que decidiu embarcar no veículo após perder o ônibus local.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista afirmou que não autorizado o jovem a viajar no para-choque do caminhão. O adolescente foi encaminhado ao Conselho Tutelar de Eunápolis e, em seguida, entregue aos familiares em casa..

