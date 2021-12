Adolescente é flagrado dirigindo carreta na BR-242

Um adolescente foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo uma carreta do tipo rodotrem na BR-242, próximo a Barreiras (a 855 quilômetros de Salvador), no final da tarde desta quinta-feira, 30.

Ao perceber uma movimentação estranha dentro do veículo, os policiais visualizaram o pai (de nome não divulgado) trocando de lugar com o filho, e solicitaram a parada do veículo. Logo depois, ao ser questionado, o condutor confirmou ter dado o controle da carreta para o seu filho, de 16 anos, e ter trocado de lugar com ele quando avistou a fiscalização.

O motorista e seu filho foram conduzidos pelos agentes da PRF para a delegacia de polícia local.



Segundo os policiais, o crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro é pena de detenção de 6 meses a 1 ano, ou uma multa determinada pela autoridade.

