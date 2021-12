Adolescente é flagrado dirigindo caminhão com 3.500 litros de álcool

Um adolescente de 16 anos foi flagrado conduzindo um caminhão de carga com 3.500 litros de álcool. O flagrante ocorreu por volta das 16h da tarde desta terça-feira, 6, no Km 611 da BR 324, trecho do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

No veículo eram transportados 3500 litros de álcool sem nota fiscal. Duas pessoas, um homem de 29 anos e outro adolescente de 17 anos eram passageiros do caminhão. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Simões Filho.

