Adolescente é flagrado com carro roubado na BR-324

Um adolescente de 17 anos foi flagrado conduzindo um veículo na madrugada desta segunda-feira, 24, na BR-324, trecho do município de Simões Filho. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificaram um registro de roubo do carro ocorrido em Salvador.

Durante a fiscalização no veículo, foram encontradas indícios de adulterações nos elementos identificadores, o que levou a equipe a aprofundar a verificação no carro. Com técnicas de identificação veicular, os PRFs perceberam elementos que indicavam outro veículo, da mesma marca e modelo, porém com placas diferentes. Essa modalidade de troca de placas é utilizada para tentar ‘burlar’ fiscalizações da polícia.

Após consulta ao sistema de dados, os agentes constataram se tratar na realidade de um veículo roubado há cerca de quinze dias, na capital baiana. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil local, onde serão tomados os procedimentos cabíveis.

