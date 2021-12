Adolescente é estuprada ao ajudar desconhecido em Feira

Policiais de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) fazem buscas, nesta quinta-feira, 13, para tentar localizar um homem acusado de estuprar uma adolescente de 13 anos. O crime aconteceu no dia anterior no bairro do Sobradinho quando a menina seguia para a escola.

De acordo com a Delegacia Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (Derca), o homem fingiu que seu carro, um Fiesta grafite, estava com defeito e pediu a ajuda da garota.

"Ele levantou o capô e pediu para ela colocar o dedo na bateria enquanto ele ligava o veículo. Em seguida, ela invertou a situação e pediu que ela entrasse no carro. Ela ficou com um pé do lado de fora, mas ele fechou a porta alegando que o automóvel não ia funcionar. Depois ele entrou no banco traseiro e amarrou uma corda no pescoço dela, a obrigando a passar para trás", conta uma agente da delegacia que não quis ser identificada.

Segundo a policial, o criminoso dirigiu até outra rua, onde estacionou e colocou uma placa de ferro no para-brisa e consumou o crime. Em seguida, a garota foi deixada em uma via próxima da escola.

A adolescente conseguiu entrar em contato com a mãe, que a levou até um módulo da Polícia Militar (PM), onde relatou o crime. A vítima foi encaminhada para a Derca e passou por exame de corpo delito, que confirmou a violência sexual.

A polícia verifica se há filmagens em estabelecimentos comerciais da região ou se alguém viu o carro ou o agressor. De acordo com a agente da Derca, não há outros registros de estupros semelhantes, mas há suspeita que o criminoso já cometeu outros casos.

"Pela forma como ocorreu, a gente acredita que talvez ele já vinha fazendo isso, porque ele tinha corda, a placa para colocar no para-brisa e os vidros laterais do carro eram fumê", avalia a policial, explicando que muitos pais optam por não registrar esse tipo de crime.

adblock ativo