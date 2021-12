Adolescente é encontrado morto em terreno baldio

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira, 25, no bairro Sítio Novo, em Feira de Santana (a 108 km de Salvador). O jovem, identificado Rodrigo da Silva Santos, foi encontrado em um terreno baldio, na Rua Ana Rosa.

A mãe da vítima, Ivoneide Nascimento da Silva, esteve no local e apontou uma garota como suspeita de envolvimento no crime. Segundo ela, o adolescente saiu de casa com um teste de gravidez dizendo que iria se encontrar com a jovem.

“Meu filho foi se encontrar com essa pessoa e poucas horas depois foi assassinado. Eu quero justiça. Ele tinha um ano com ela. Eu o vi hoje de manhã, ele tomou banho, colocou as roupas numa mochila, pegou a chave na casa do meu irmão e um teste de gravidez e saiu dizendo que ia se encontrar com ela, perto do lugar onde ela mora. Ele chegou a receber ameaça dela. Ela falava que não queria mais ele, que era para ele seguir a vida, que estava com outra pessoa e que a outra pessoa ia matá-lo”, relatou.

Ivoneide disse ao Acorda Cidade também que uma mulher deu a notícia da morte do filho. “Eu estava em casa uma mulher me chamou, disse sente aqui, eu já fiquei toda estranha e perguntei o que estava acontecendo e ela disse: ‘Mataram teu filho lá no Diadema’. Eu nem acreditei, quando eu chego ali, olho no WhatsApp era a foto dele mesmo. Ontem ela (ex-namorada) me ligou dizendo que estava endemoniada ai eu falei para ela ler a bíblia, o Salmo 91, e quando é hoje acontece isso com meu filho, mas eu perdoou quem fez isso”, disse.

Ela também informou que o filho era usuário de drogas. O delegado Luís Osório de Melo Nobre efetuou levantamento cadavérico juntamente com peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

As informações são do repórter Aldo Matos do Acorda Cidade.

