Adolescente é encontrado morto com treze tiros em sua residência

Alex Henry Santos Oliveira, 17 anos, foi encontrado morto dentro da casa onde morava na madrugada desta quinta-feira, 3, no bairro Vivendas Costa Azul, no município de Eunápolis (distância de 653 km de Salvador).

Segundo o portal RADAR 64, o jovem foi atingido com 13 tiros e moradores relataram que ouviram os disparos por volta das 2hrs da madrugada. De acordo com as informações, foram vistos entre quatro a cinco homens no local.

Os policiais encontraram no local cápsulas de pistola ponto 40. Os assaltantes ainda levaram um notbook e um telefone celular. A polícia investiga a causa e motivação da morte.

