Adolescente é encontrado morto com sinais de tortura em Eunápolis

O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado nesta quarta-feira, 31, no rio Buranhém, na zona rural de Eunápolis, com diversas perfurações de tiros e sinais de tortura. Segundo a polícia, a vítima estava com as mãos amarradas para trás com um fio e uma sacola plástica enrolada no pescoço.

Segundo familiares, Rafael Xaves Pinheiro tinha saído de casa na tarde de terça, 30, para comprar refrigerante em um bar próximo de onde morava, quando desapareceu.

De acordo com um parente da vítima, o adolescente, que estava jogando dominó, pegou a moto de um primo e avisou que ia sair. O veículo foi encontrado abandonado em um matagal na região.

A polícia até o momento descarta a hipótese de um latrocínio - roubo seguido de morte. As informações são do site Radar 64.

