Adolescente é encontrada morta e com sinais de estupro em Simões Filho

O corpo de uma garota de 19 anos, identificada como Stephanie, foi encontrado na última terça-feira, 29, em uma estrada de Simões Filho, na região Metropolitana de Salvador (RMS). A vítima apresentava hematomas pelo corpo, marcas de estrangulamento e sinais de violência sexual.

A jovem, que morava no bairro de São Caetano, em Salvador, havia desaparecido no último domingo, 27, e foi encontrada às margens da estrada de Cotegipe, próximo a empresa Valle do Rio Doce.

O crime esta sendo investigado pela Policia Civil.

