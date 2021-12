Adolescente e dois jovens são executados com tiros na cabeça

Um adolescente de 14 anos e dois jovens, um de 19 em outro de 18, foram executados na noite desta quarta-feira, 11, no município de Vera Cruz (Grande Salvador). De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime aconteceu na rua Direta da Igreja, no bairro de Juerana, por volta das 21h.

Conforme a Stelecom, a vítimas foram identificadas como: Joelson Silva Santos, 19 anos, Caique de Jesus Silva, 18, e P.H.S.R, 14 anos. Todos foram baleados na cabeça e morreram no local dos disparos.



A Polícia Militar esteve no local, mas os autores do crime já tinham fugido. Nenhuma testemunhas quis dá informações sobre o caso. A Delegacia do município investiga os autores e a motivação do triplo homicídio.

adblock ativo