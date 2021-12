Adolescente é detido por suspeita de tráfico em Luis Eduardo Magalhães

Um adolescente de 16 anos foi detido na madrugada deste sábado, 1º, suspeito de tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Luis Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano. A ação ocorreu devido a um patrulhamento de ronda na região.

De acordo com o Blog do Anderson, ao ser abordado pela polícia, o jovem apresentou uma trouxinha de maconha. O menor informou às equipes que havia recebido a substância através de um colega, na saída de uma festa. No entanto, após solicitarem que ele retirasse o sapato, mais oito pacotes da droga foram encontrados com o suspeito.

O jovem e a droga foram encaminhados à Delegacia local, para adoção das medidas cabíveis.

