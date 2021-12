Adolescente é baleado durante confronto com a polícia

Um adolescente de 16 anos foi atingido por tiros nesta quinta-feira, 31, durante confronto com a Polícia Militar (PM), no centro do município de São Félix, no Recôncavo da Bahia.

O confronto começou quando uma guarnição fazia patrulhamento de rotina próximo ao cemitério da cidade e houve uma intensa troca de tiros entre os policiais e suspeitos, segundo informações do site Forte de Notícias.

O jovem foi baleado no pé. Ele foi encaminhado por uma ambulância municipal para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ). O estado de saúde não foi divulgado.

A polícia investiga o caso.

