Adolescente é baleada por colega dentro de colégio em Ipiaú

Uma estudante de 16 anos foi baleada dentro do colégio em Ipiaú, no sul do estado, nesta terça-feira, 4. Um outro aluno, Micael Gomes dos Santos, 18 anos, é apontado com autor do disparo.

De acordo com a 55º Companhia Independente da Polícia Militar, o rapaz chamou a jovem para um local afastado dos outros estudantes dentro do Colégio Estadual de Ipiaú e efetuou o disparo.

A garota foi atingida na região da boca. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral de Ipiaú e depois transferida para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié.

De acordo com o diretor do colégio, José Carlos Ribeiro, o quadro dela é estável.

Motivo

Ribeiro disse que a motivação do crime é um mistério para os funcionários do colégio, já que Micael era considerado "um aluno aparentemente tranquilo". Não há relato de brigas envolvendo o estudante, nem a vítima.

"Ele simplesmente brincou e disparou", disse Ribeiro, sem descartar a possibilidade de um tiro acidental.

Policiais militares disseram que Micael não tem passagem pela polícia. Ele estudava no período da noite e teria ido para a escola nesta manhã, procurando a jovem durante o intervalo.

"Ele chamou ela no fundo para contar algo e efetuou os disparos", disse um policial militar. Micael fugiu em seguida e é procurado pela polícia.

adblock ativo