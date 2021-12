Adolescente é atropelado por moto ao atravessar faixa em Ipiaú

Um adolescente de 15 anos foi atropelado por uma motocicleta na manhã desta quinta-feira, 8, ao tentar atravessar de bicicleta uma avenida movimentada na cidade de Ipiaú (a 360 km de Salvador).

Segundo informações do site Giro em Ipiaú, o jovem identificado pelo prenome Diego sofreu escoriações e bateu a cabeça no chão. A condutora da moto, que não foi identificada, também sofreu alguns ferimentos.

O acidente aconteceu quando Diego atravessava uma faixa de pedestre em frente ao Colégio Ângelo Jaqueira, onde estuda, localizado na avenida Lauro de Freitas. Câmeras que estavam filmando o local registraram o ocorrido. Por meio das imagens, é possível ver que um caminhão de lixo estacionado atrapalhou a visão da motociclista que vinha em velocidade no cruzamento.

Momentos antes, um caminhão havia passado também com a visão fechada. Com o impacto, o menino e a bicicleta foram arremessados para longe. Ao ver o filho no chão, a mãe do menino passou mal e também precisou de atendimento médico. Todos os envolvidos receberam os primeiros socorros de uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados para o Hospital Geral de Ipiaú.

