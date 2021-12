Adolescente é assassinada em Feira de Santana; namorado é suspeito

Uma adolescente de 16 anos foi assassinada neste domingo, 27, na cozinha de uma casa no bairro Jardim Sucupira, em Feira de Santana (a 109 quiolômetros de Salvador) logo após voltar de uma festa com amigas. A jovem foi atingida por um tiro no pescoço.

De acordo com a Polícia Civil, Lauriane Bastos de Araújo havia se desentendido com o namorado ao ir a uma festa com as amigas. A jovem teria voltado para casa por volta das 4h, quando foi morta a tiros. Duas pessoas são suspeitas do crime, entre elas o namorado da vítima, que é apontado como o principal. Até o momento, ninguém foi preso e a arma usada no crime não foi encontrada, segundo informações do site Acorda Cidade.

Ainda segundo o site, a polícia localizou e investiga o celular da vítima para encontrar provas que comprovem o crime. O delegado Gustavo Coutinho e peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) efetuaram o levantamento cadavérico.

adblock ativo