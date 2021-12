Adolescente é apreendido suspeito de agredir avó de 78 anos

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na quinta-feira, 12, na cidade de Itaetê (distante 387 km de Salvador), suspeito de agredir a própria avó de 78 anos.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), o jovem estava embriagado e também ameaçou de morte outros parentes. O crime aconteceu na rua Santa Bárbara.

Ainda conforme a PM-BA, uma equipe fazia patrulhamento de rotina quando um vizinho pediu ajuda, informando que um homem estava ameaçando matar os próprios familiares. Ao chegar no local, os policias contiveram o jovem, que foi conduzido para Delegacia Territorial da cidade com as vítimas.

