Adolescente é apreendido com revólver em Itatim

Um adolescente foi apreendido na quarta-feira, 7, no município de Itatim, a 213 km de Salvador, após ser flagrado com um revólver calibre 32. O caso foi divulgado pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 8.

Policiais da 57ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) ainda foram até a casa do jovem, no bairro do Departamento, cumprir mandado de busca e apreensão. Ele é suspeito de cometer assaltos a caminhoneiros e mercados da região, além de roubos a residências, no povoado de Cabaceiras.

O adolescente teve o internamento provisório solicitado à Justiça.

