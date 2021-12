Adolescente é apreendido com revólver de brinquedo

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com um revólver de brinquedo na tarde desta segunda-feira, 5, na cidade de Itamaraju (distante a 751 km de Salvador). Ele foi flagrado por agentes do Pelotão de Emprego Operacional Tático (PEOT) da Polícia Militar, que realizavam uma ronda na Rua Rio do Ouro, no bairro do Marotinho.

Segundo a polícia, ele foi avistado em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, saiu correndo e entrou em uma residência da localidade, mas foi capturado. À polícia, ele confessou que a arma de brinquedo seria usada em um assalto.

Essa não foi a primeira vez que o jovem foi apreendido. Segundo a polícia, ele já tem passagem por tentativa de assalto. O adolescente está apreendido na Delegacia de Polícia da cidade à disposição da justiça.

