Adolescente é apreendido com quase R$ 20 mil após assalto a banco

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com quase R$ 20 mil na cidade de Abaré, a 550 km de Salvador. O dinheiro encontrado com o jovem teria sido fruto de um roubo a uma agência bancária no mesmo município, que ocorreu uma semana antes.

De acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o jovem teria confessado a participação no assalto. Além do dinheiro, também foram encontrados com ele um revólver calibre 32 e um calibre 38.

Os demais envolvidos no assalto à agência estão sendo procurados pela polícia. As informações foram divulgadas neste domingo, 14, pela polícia.

