Adolescente é apreendido com mais de 850 pinos de cocaína

Um homem, identificado como Valter Guedes Júnior, foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido com mais de 850 pinos de cocaína no município de Nazaré, no Recôncavo baiano. Além da cocaína, também foram encontrados 364 buchas de maconha, mais 370 gramas da mesma droga, prensados num tablete e outros 240 gramas de crack.

De acordo com a Secretária da Segurança Pública (SSP-BA), os suspeitos foram flagrados embalando drogas dentro de um imóvel no bairro de Muritiba. Na residência, eles também localizaram munições para revólver calibre 32, 38 e espingarda calibre 12.

Valter Guedes estava em liberdade provisória e foi autuado em flagrante. O adolescente vai responder por ato infracional. Já um terceiro homem, que estava na casa no momento do flagrante, conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia. As drogas e munições foram encaminhadas para perícia.

