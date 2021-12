Adolescente é apreendido com drogas na rodoviária de Senhor do Bonfim

Um adolescente foi apreendido nesta terça-feira, 28, com porções de maconha e crack na rodoviária de Senhor do Bonfim (a 374 km de Salvador). Segundo a polícia, a droga teria Salvador como destino, onde seria comercializada.

De acordo com o delegado Felipe Neri Neto, da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim), uma equipe do Serviço de Investigação da unidade monitorava o adolescente há alguns dias. Ao desembarcar no terminal, os policiais o abordaram e encontraram as drogas.

Felipe Neri constatou que o adolescente possui uma medida judicial de internamento por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Uma nova solicitação foi enviada pelo delegado, que acompanha o caso.

adblock ativo