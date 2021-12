Adolescente é apreendido com 115 trouxas de maconha em Amélia Rodrigues

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após ser flagrado com 115 trouxas de maconha e R$ 28 no município de Amélia Rodrigues, na Região Metropolitana de Feira de Santana. O jovem foi localizado por policiais da delegacia local, que realizavam rondas no bairro de Itapicuru. O caso aconteceu na última quinta-feira, 15, mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda, 19.

Os agentes encontraram o adolescente após receberem denúncias relacionadas ao tráico de drogas na rua Maria da Paz. Ao ser apreendido, o jovem confessou que está envolvido com o tráfico há cerca de um mês.

Ele foi encaminhado ao Ministério Público e a droga foi levada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser periciada.

