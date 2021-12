Adolescente é apreendido após tentativa de roubo que matou esposa de tenente PM

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, na tarde desta sexta-feira, 3, suspeito de participar da tentativa de roubo que resultou na morte da esposa do tenente da Polícia Militar Fábio Emanuel Oliveira dos Santos, 24 anos, na noite da quinta, 2, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O PM também foi baleado em uma das pernas e em um dos braços, e já teve alta médica.

Ana Carla dos Santos Leite, 30 anos, foi atingida três vezes, no peito, coxa esquerda e braço esquerdo, após o marido reagir à ação e trocar tiros com dois criminosos, nas proximidades do Boulevard Shopping, no Caseb.

Eles foram levados ao Hospital Emec, no Ponto Central, contudo a mulher não resistiu aos ferimentos. Segundo o delegado Roberto Leal, titular da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), o adolescente foi localizado em uma residência, no bairro Conceição, após denúncias anônimas.

PM Fábio e Ana Carla foram abordados perto de shopping. Ele foi ferido e ela morreu (Foto: Reprodução)

Armas apreendidas

No imóvel, foram encontrados dois revólveres calibres 32 e 38. As armas foram apreendidas e encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia. “Foi verificado que os ferimentos da vítima foram feitos por 38 [calibre]. Há indícios da participação dele [adolescente] no crime, mas só após perícia, poderemos confirmar”, disse Leal.

Um veículo Chevrolet Classic prata, com as mesmas características do usado pelos criminosos, foi apreendido no bairro Conceição. O carro estava em um lava a jato. O coronel Luziel Andrade, comandante do Policiamento da Região Leste, contou que o casal estava de folga e tinha acabado de sair do shopping, quando foi surpreendido pela dupla.

Eles foram abordados, por volta das 19h, quando seguiam para o carro estacionado em uma rua próxima ao centro comercial. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança da rua. Nas imagens, é possível ver quando dois homens saem correndo e entram num veículo.

Andrezza Moura Adolescente é apreendido após tentativa de roubo que matou esposa de tenente PM

O delegado acredita que, pelo menos, mais dois homens participaram do crime. Eles estariam dentro do carro dando apoio à ação. O delegado disse que, além do adolescente, três homens foram conduzidos à delegacia, mas foram ouvidos e liberados.

O dono do automóvel apreendido no lava a jato está sendo procurado. “Estamos fazendo um levantamento para saber se o carro foi usado na ação. Já temos a informação da identidade de quem deixou o veículo no lava a jato”, afirmou Leal.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP/ BA), o carro tem as mesmas características de um utilizado durante o roubo a outro policial há alguns dias. Neste crime, a arma do policial foi levada.

O coronel Luziel revelou que o tenente Fábio está na corporação desde 2015 e é lotado na 67ª CIPM (Feira de Santana). O corpo de Ana Carla foi enterrado, nesta sexta, às 16h, no Cemitério Vale das Flores, em Ipirá (a 96 Km de Feira de Santana). Fábio recebeu alta médica e acompanhou a cerimônia.

adblock ativo