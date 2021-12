Adolescente é apreendida com drogas na cidade de Jussara

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na manhã desta quarta-feira, 2, após ser flagrada com drogas por policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) do Semiárido, na cidade de Jussara, distante 497 quilômetros de Salvador, região norte do estado.

Segundo a Secretária de Segurança Pública (SSP-BA), a polícia recebeu uma denúncia de que numa casa estaria funcionando uma boca de fumo. O imóvel pertence a Bruno Ricardo Rufino, o 'Bruninho', apontado por envolvimento como o tráfico.

Com a jovem, foram apreendidos 83 trouxinhas de maconha, 250 pinos para embalar cocaína, 50 embalagens, 21 gramas de bicarbonato usado na mistura da droga, uma balança, dois celulares e R$ 9,55 em dinheiro.

A adolescente e o material foram encaminhados para a Delegacia Territorial (DT/Jussara).

