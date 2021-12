Adolescente é apreendida com 58 pedras de crack

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida com 58 pedras de crack por policiais da Companhia Especial Tático Operacional (CETO) do 6º Batalhão de Polícia Militar, em Senhor do Bonfim, na tarde de terça-feira, 19.



A polícia chegou até a Rua do Buriá após denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de drogas em um bar do bairro. No momento da apreensão, além da droga, a adolescente portava a quantia de R$ 104. Ela foi apresentada na delegacia de polícia do município.

