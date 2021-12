Adolescente é agredido por mãe de colega dentro de escola

Um desentendimento entre estudantes de uma escola particular de Feira de Santana acabou na delegacia, após um adolescente ser agredido fisicamente pela mãe de uma colega. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira, 7, em uma das salas de aula do Colégio Nobre, onde os envolvidos com idades de 11 e 13 anos estudam. O garoto de 13, vitima da agressão teve várias escoriações e hematomas pelo corpo e rosto e foi submetido a exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT). A suspeita da agressão identificada como Aline Santos de Queiroz não foi presa.

De acordo com a mãe do garoto, uma professora que preferiu não ser identificada, seu filho teve um desentendimento no dia anterior com a filha da suspeita, onde um chegou a jogar suco no rosto do outro e trocar empurrões. A direção da escola conversou com os alunos e aplicou uma advertência a eles. "Tudo teve início com uma brincadeira meu filho brincando bateu com a perna na cadeira onde a colega estava sentada, deu início a uma discussão e ela jogou suco no rosto dele, que revidou. Ambos começaram a se empurrar e a diretora acalmou o ânimos e os levou para a diretoria. Os dois receberam advertência", contou.

Na manhã desta quinta, ainda segundo a mãe, o garoto estava na sala de aula quando foi surpreendido pela colega acompanhada da mãe que já chegou o agredido verbalmente. Ao tentar falar ele foi jogado no chão e segurado pela adolescente enquanto a mãe o agredia com chutes, socos e até objetos lançados contra ele.

"Ela não deu chance de defesa, quando ele mandou que ela tirasse o dedo do seu rosto ela o jogou no chão e começou a agredi-lo, até uma cadeira foi jogada contra ele. É um absurdo pois foi um desentendimento entre crianças e a escola tomou providência. Esta mulher é uma desequilibrada", disse.

A professora contou ainda que o filho foi ajudado pelos funcionários da escola, enquanto a suspeita fugiu do local. "Pelo que me foi relatado, ela saiu gritando e puxando a filha. Entrou no carro em alta velocidade. Teve um funcionário que ainda tentou fotografar o carro dela, mas não conseguiu. Vou até as últimas instâncias para que a justiça seja feita e esta desequilibrada pague pelo o que fez com meu filho", desabafou.

A advogada Livia Belo Pina, que representa a unidade de ensino, informou que o caso está sendo apurado e que a direção está analisando as imagens do circuito interno de segurança para decidir quais medidas devem ser adotadas seguindo o estatuto interno da instituição. "Quero frisar que não tínhamos como prever algo deste tipo. É comum os pais acompanharem os filhos na escola e jamais pensaríamos que um desentendimento bobo resultaria em uma atitude como esta. Estamos dando total apoio ao aluno agredido tanto na parte jurídica como psicológica", garantiu.

Ela disse ainda que o fato é o primeiro em mais de 30 anos de instituição e que novas medidas de segurança serão avaliadas. "Além disto estamos junto com a direção e coordenação pedagógica iniciando uma campanha educativa com os alunos e familiares contra qualquer tipo de violência", destacou.

A reportagem de A TARDE esteve na residência de Aline Santos Queiroz para ouvi-la, mas ela não estava em casa. Foram deixados números de telefone para que a mesma entrasse em contato, o que não foi feito até o fechamento da matéria. O caso está sendo apurado pela 2ª delegacia.

Redução - Casos de agressões envolvendo estudantes estão sendo uma constante nos últimos anos. Dados da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), que costuma ficar responsável pela apuração destas ocorrências, demonstram que em 2013 cerca de 20 casos foram registrados na unidade. Este ano, até o momento, foram registrados 8. A delegada Klaudine Passos diz que em casos de desentendimentos entre os estudantes a direção da escola deve procurar meios de resolver a situação, inclusive contando com o apoiop da família.

"A direção deve esgotar todas as medidas administrativas, como advertências, suspensão, enfim tudo o que eles podem fazer para tentar solucionar o problema, inclusive pedindo o apoio do Conselho Tutelar e da família, que deve orientar e educar seus filhos", destacou.

Em casos extremos, como os que são cometidos atos infracionais, além do Conselho Tutelar, a direção deve procurar a delegacia para que as medidas legais sejam adotadas. "Não podemos esquecer que são adolescentes. Mas existem casos que ultrapassam o desvio de conduta e passam para atos infracionais e isto cabe a nós apurarmos", frisou.

