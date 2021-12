Adolescente desaparecida é localizada em Feira de Santana

Foi encontrada na manhã desta sexta-feira, 23, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), a estudante Kaylla de Oliveira Tosta, de 16 anos, que havia fugido de casa na manhã de quarta, 21.

Segundo informações da família da jovem, ela estava dormindo em uma calçada próximo ao Shopping Boulevard, no bairro Coronel José Pinto, e foi localizada por um homem que a reconheceu por meio das fotos divulgadas nas redes sociais e veículos de comunicação.

Em entrevista ao A TARDE, a mãe da adolescente afirmou que ela estava enrolada em um cobertor, suja e com fome.

Kaylla fugiu de casa após uma discussão com os pais na noite de terça-feira, 20, e chegou a pedir abrigo na casa de amigas. Entretanto, por causa da repercussão do casos, as mães das adolescentes não aceitaram escondê-la.

Na carta deixada em casa, ela pediu perdão pelo ato e afirmou amar a família e o noivo, embora não fosse correspondida pelos pais. "Vou à procura de quem me ame de verdade", disse um trecho do bilhete, finalizado com a frase "Vou dar um tempo longe de vocês".

A jovem já está em casa e será apresentada ainda nesta sexta à delegada Ludmila Vilas Boas, titular da 2ª delegacia, que estava à frente das investigações.

Outra jovem continua desaparecida em Feira de Santana. Juliana Brandão Silva, de 24 anos, sumiu em novembro do ano passado, quando saiu de casa para ir à escola.

A jovem sofre de problemas mentais, embora não faça uso de nenhum medicamento. "Ela tem 24 anos, mas a mente é de uma criança de 10 anos. O que tenho medo é que ela esteja sendo usada por alguém para alguma coisa ruim", desabafou a avó, Erotildes Brandão.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Juliana pode entrar em contato pelos telefones (75) 8858-3233/9100-4240 ou informar à polícia, por meio dos números 75 3616-9367/4530.

Avós buscam informações sobre desaparecimento de Juliane Brandão (Foto: Luiz Tito | Ag. A TARDE)

