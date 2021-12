Adolescente desaparecida é encontrada morta dentro de saco plástico

Uma adolescente desaparecida foi encontrada morta nesta quarta-feira, 21, na cidade de Feira de Santana (a 116km de Salvador).

Bruna Santana Mendes, de 16 anos, sumiu desde o domingo, 18. O corpo foi encontrado dentro de um saco plástico na Avenida Eduardo Froés da Mota, mesmo local onde Bruna estava hospedada, segundo o site Acorda Cidade.

A delegada Ludmila Vilas Boas informou ao site que o corpo estava em estado de putrefação, indicando que a jovem pode ter sido morta há alguns dias. Além disso, Bruna foi encontrada apenas de calcinha e tênis, o que também pode indicar que houve crime sexual antes da morte.

O caso

Bruna foi vista por último no Shopping Bolevard, em Feira de Santana, no último domingo, após marcar com um colega. Ela foi levada ao local pelo primo, que não a encontrou quando retornou. O colega de Bruna informou aos familiares que ela teria pego um mototáxi para voltar para casa.

