Adolescente de 17 anos é morto em Lauro de Freitas

Um adolescente de 17 anos foi morto na noite deste domingo, 25, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu em uma localidade conhecida como Jambeiro, por volta das 20h.

Conforme informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), ele foi encontrado com ferimentos graves na cabeça, no pescoço, nas pernas e nos pés. Não há informações sobre o que teria provocado as lesões.

Ainda segundo a Stelecom, o jovem foi socorrido para o Hospital Menandro de Farias, na Estrada do Coco, mas não resistiu. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

adblock ativo