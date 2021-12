Adolescente de 17 anos é executado a tiros em Feira de Santana

Um adolescente de 17 anos, identificado como Tarcísio Guimarães Silva, foi assassinado na manhã desta quinta-feira, 5, no município de Feira de Santana, a 116 km da capital baiana. O crime aconteceu por volta das 8h, no bairro Jardim Acácia.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, Tarcísio foi baleado na cabeça, perna e tórax. Ele morava na 9ª Travessa Belo Horizonte, no mesmo bairro onde ocorreu o homicídio.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos e nem a motivação do assassinato. O levantamento cadavérico foi feito pela equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo